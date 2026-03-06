Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Frau bei Auffahrunfall in der Innenstadt schwer verletzt

Rees (ots)

Eine 78-jährige Frau wurde am Donnerstag (05. März 2026) gegen 17:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Dellstraße in Rees schwer verletzt. Sie hatte mit ihrem Pkw Smart die Dellstraße in Richtung Florastraße. Aus bisher nicht eindeutig geklärter Ursache beschleunigte ihr Fahrzeug stark und prallte dann in Höhe der Kapitelstraße auf den Mercedes GLE eines 35-jährigen Mannes aus Rees. Die 78-jährige Reeserin verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell