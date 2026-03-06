Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Mann bricht an der Lindenallee in Elten in ein Wohnhaus ein

Silberbesteck und Bargeld entwendet

Emmerich am Rhein (ots)

Am Donnerstag (05. März 2026) gegen 17:15 Uhr stellte ein Hausbesitzer an der Lindenallee in Emmerich-Elten fest, dass ein bisher unbekannter Mann in sein Haus eingebrochen war. Ein Zeuge hatte gegen 17:00 Uhr einen dunkel gekleideten Mann dabei beobachtet, wie dieser mit einem schwarzen Rucksack über einen Zaun zum Garten des Hauses gestiegen sei. Der Mann habe kurze Zeit später wieder das Grundstück verlassen und habe sich entfernt. Es konnte dann festgestellt werden, dass ein Fenster des Hauses gewaltsam geöffnet worden war. Im Haus wurden diverse Schubladen geöffnet. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen Silberbesteck und Bargeld in einem unteren dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Einbruchsdiebstahl oder zu verdächtigen Feststellungen im Bereich der Lindenallee machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)

