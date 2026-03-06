PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Mann bricht an der Lindenallee in Elten in ein Wohnhaus ein
Silberbesteck und Bargeld entwendet

Emmerich am Rhein (ots)

Am Donnerstag (05. März 2026) gegen 17:15 Uhr stellte ein Hausbesitzer an der Lindenallee in Emmerich-Elten fest, dass ein bisher unbekannter Mann in sein Haus eingebrochen war. Ein Zeuge hatte gegen 17:00 Uhr einen dunkel gekleideten Mann dabei beobachtet, wie dieser mit einem schwarzen Rucksack über einen Zaun zum Garten des Hauses gestiegen sei. Der Mann habe kurze Zeit später wieder das Grundstück verlassen und habe sich entfernt. Es konnte dann festgestellt werden, dass ein Fenster des Hauses gewaltsam geöffnet worden war. Im Haus wurden diverse Schubladen geöffnet. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen Silberbesteck und Bargeld in einem unteren dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Einbruchsdiebstahl oder zu verdächtigen Feststellungen im Bereich der Lindenallee machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 16:35

    POL-KLE: Rees - "Schockanrufer" betrügen Seniorin / Polizei sucht Zeugen

    Rees (ots) - Am Dienstag (03. März 2026) wurde an der Gartenstraße in Rees leider eine Seniorin Opfer von Telefonbetrügern, die sie mittels eines sogenannten "Schockanrufes" dazu brachten, ihnen Geld auszuhändigen. Die Frau erhielt gegen 15:00 Uhr einen Anruf eines Mannes mit akzentfreiem Deutsch. Dieser teilte ihr mit, ihre Tochter habe einen Verkehrsunfall ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 12:05

    POL-KLE: Rheurdt / Kerken - Diebstähle aus Kfz / Täter gehen auf gleiche Weise vor

    Rheurdt/Kerken (ots) - Am Mittwochabend (4. März 2026) ist es in Rheurdt und in Kerken-Nieukerk zu je einem Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug gekommen. In beiden Fällen verschafften sich die Täter Zugriff auf den Innenraum der Fahrzeuge, indem sie Löcher in die Karosserie bohrten. Auf der Aldekerker Straße in Rheurdt gingen die Täter einen Nissan Van an, aus dem ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 10:22

    POL-KLE: Kleve - Wertgegenstände von Baustellengelände entwendet: Kripo sucht Zeugen

    Kleve-Kellen (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (3. März 2026), 17:30 Uhr und Mittwoch (4. März 2026), 06:15 Uhr kam es an der Olmerstraße in Kleve zu einem Einbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem Baustellengelände und entwendeten eine Kabeltrommel sowie mehrere Kupferkabel. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren