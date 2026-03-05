Kreispolizeibehörde Kleve

Rheurdt

Kerken - Diebstähle aus Kfz

Täter gehen auf gleiche Weise vor

Rheurdt/Kerken

Am Mittwochabend (4. März 2026) ist es in Rheurdt und in Kerken-Nieukerk zu je einem Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug gekommen. In beiden Fällen verschafften sich die Täter Zugriff auf den Innenraum der Fahrzeuge, indem sie Löcher in die Karosserie bohrten. Auf der Aldekerker Straße in Rheurdt gingen die Täter einen Nissan Van an, aus dem sie mehrere Werkzeugmaschinen entwendeten. Gegen 20:00 Uhr schlug eine Alarmanlage des Nissan an. Eine Zeugin sah, wie zwei dunkel gekleidete, vermummte Männer Kisten aus dem Van in einen dunklen Transporter luden. Als die Zeugin die Männer ansprach, stiegen diese in den dunklen Wagen und fuhren über die Rathausstraße davon.

In Nieukerk wurden auf der Max-Planck-Straße in der Zeit zwischen 18:00 und 19:45 Uhr aus einem Mercedes Vito ebenfalls Werkzeugmaschinen und eine hochwertige Kamera gestohlen.

Zeugen, die Hinweise zu den Sachverhalten geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell