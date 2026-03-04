Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Gemeinsame Kontrollaktion der Bundespolizei und der Polizei Kleve am Klever Bahnhof

Gemeinsame Presseerklärung der Bundespolizeiinspektion Kleve und der Kreispolizeibehörde Kleve

Kleve (ots)

Am Dienstag (03. März 2026) führten Einsatzkräfte der Bundes- und der Landespolizei, hier der Kreispolizeibehörde Kleve, in den späten Abendstunden ad hoc einen Kontrolleinsatz am Bahnhof Kleve und dessen Umgebung durch. Neben dem eigentlichen Bahnhofsbereich lag der Schwerpunkt des Einsatzes im Bereich des ehemaligen Standortes des sogenannten Drogencontainers. Insgesamt wurden bei neun Personen Personalienfeststellungen durchgeführt, drei von diesen Personen erhielten einen Platzverweis für den Bahnhofsbereich. Betäubungsmittel wurden nicht aufgefunden. Durch Kräfte der Bundespolizei wurde ein E-Scooter aufgefunden, der nach Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war und anschließend sichergestellt wurde. Auch zukünftig sind, neben den regelmäßigen Kontrollen im täglichen Dienst, solche Einsätze im Bereich des Bahnhofes Kleve zu unterschiedlichen Zeiten beabsichtigt. Ziel ist zum einen die Verhinderung von Straftaten und zum zweiten die Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürger rund um den Bahnhof Kleve. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell