Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Zum Start der Radfahr-Saison: Pedelec-Training - Polizei bietet kostenlose Termine an

Kreis Kleve (ots)

Die Sonne zeigt sich immer öfter, die Temperaturen steigen, das Pedelec kommt wieder häufiger zum Einsatz. Aber: Wie sicher sind Sie auf dem Zweirad unterwegs? Im Rahmen der Verkehrsunfallprävention bietet die Kreispolizeibehörde Kleve regelmäßig kostenlose Pedelec-Trainings an. Hier besteht die Möglichkeit, einen Parcours mit unterschiedlichen Übungen zu durchfahren, die ganz alltägliche Verkehrssituationen simulieren. Es geht unter anderem um die Balance zwischen Rad und Körper, optimales Bremsverhalten und die richtige Blickrichtung.

Die nächsten Termine lauten:

   - 30.03.2026, 14:00 Uhr, Kleve, Parkplatz Tichelpark
   - 01.04.2026, 10:00 Uhr, Kleve, Parkplatz Haus Riswick
   - 02.04.2026, 10:00 Uhr, Kleve, Schulhof 
     Konrad-Adenauer-Schulzentrum (Köstersweg)
   - 08.04.2026, 10:00 Uhr, Weeze, Cyriakusplatz
   - 09.04.2026, 14:00 Uhr, Goch, Gelände Feuerwehr
   - 10.04.2026, 10:00 Uhr, Kevelaer, Schulhof Hubertus-Grundschule

Die Kreispolizeibehörde Kleve freut sich auf Ihre Teilnahme. Weitere Infos rund um die kostenlosen Pedelec-Trainings (https://kleve.polizei.nrw/artikel/pedelec-und-e-bike-training) sowie Präventionshinweise zur sicheren Teilnahme am Straßenverkehr mit Fahrrad und Pedelec (https://kleve.polizei.nrw/artikel/mit-dem-fahrrad-unterwegs), finden Sie auf unserer Website. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren