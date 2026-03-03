PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Container in der Kampersiedlung in Pfalzdorf aufgebrochen
Gartengeräte und Fahrräder entwendet

Goch (ots)

Am Montag (02. März 2026) erhielt die Polizei Kenntnis über einen aufgebrochenen Container in der Kampersiedlung in Goch-Pfalzdorf. Bisher unbekannte Täter hatten gewaltsam ein Schloss geöffnet und sich dadurch Zutritt zu dem Container, in dem Gartengeräte untergebracht waren, verschafft. Sie entwendeten Gartenwerkzeuge wie Rasentrimmer, Laubbläser und Laubsauger, eine Kehrmaschine, jeweils eine Akkukettensäge, Akkuschrauber und Akkubohrer sowie ein Fahrrad und ein Pedelec.

Die Tatzeit lag zwischen Sonntag (01.März 2026), etwa 16:00 Uhr und Montag (02.März 2026), 07:15 Uhr. Die Kriminalpolizei in Goch sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl oder zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich der Kampersiedlung geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02823 1080. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

