Stoppschild gestohlen

Issum-Sevelen (ots)

Unbekannte Täter haben an der Kreuzung Hoerstgener Straße / Issumer Straße ein Verkehrszeichen entwendet. Am Sonntag (01. März 2026) gegen 13:30 Uhr meldete eine Zeugin des fehlende Stopp-Schild der Polizei. Das Verkehrszeichen war auf der Issumer Straße in Fahrtrichtung Sevelen an einem Mast rechts am Fahrbahnrand angebracht. Die eingesetzten Beamten informierten den zuständigen Bauhof, um schnell für Ersatz zu sorgen. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

