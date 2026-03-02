PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr
Stoppschild gestohlen

Issum-Sevelen (ots)

Unbekannte Täter haben an der Kreuzung Hoerstgener Straße / Issumer Straße ein Verkehrszeichen entwendet. Am Sonntag (01. März 2026) gegen 13:30 Uhr meldete eine Zeugin des fehlende Stopp-Schild der Polizei. Das Verkehrszeichen war auf der Issumer Straße in Fahrtrichtung Sevelen an einem Mast rechts am Fahrbahnrand angebracht. Die eingesetzten Beamten informierten den zuständigen Bauhof, um schnell für Ersatz zu sorgen. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 13:37

    POL-KLE: Wachtendonk - Parkendes Auto auf Discounter-Parkplatz angefahren / Polizei sucht Zeugen

    Wachtendonk (ots) - Am Samstag (28. Februar 2026) kam es auf dem Parkplatz der Fa. NETTO in Wachtendonk, Gebrüder-Funken-Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug touchierte beim Ein- oder Ausparken einen geparkten schwarzen PKW VW Golf Plus und beschädigte dieses Fahrzeug an der vorderen Tür auf der Beifahrerseite. Der Fahrer oder die ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 12:09

    POL-KLE: Geldern - Heckenbrand in Veert / Polizei sucht Zeugen

    Geldern (ots) - Am Sonntag (01. März 2026) stellte ein Zeuge gegen 04:45 Uhr eine brennende Hecke an der Grunewaldstraße in Geldern-Veert fest. Durch die Feuerwehr Geldern wurde der Brand, durch den die Hecke stark beschädigt wurde, gelöscht. Nach derzeitigem Stand ist von fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandlegung auszugehen. Die Kriminalpolizei in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zum ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 11:38

    POL-KLE: Kranenburg - Verkehrsunfall / Pedelecfahrer schwer verletzt

    Kranenburg-Nütterden (ots) - Am Samstagabend (28. Februar 2026) gegen 18:30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Dorfstraße (B9) / Antoniusweg ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Pedelecfahrer schwer verletzte. Ein 58-Jähriger aus Neder-Betuwe (NL) war in seinem Chrysler PKW auf der Dorfstraße in Richtung Kleve unterwegs. An der Kreuzung zum Antoniusweg und dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren