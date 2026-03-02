Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Heckenbrand in Veert

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Sonntag (01. März 2026) stellte ein Zeuge gegen 04:45 Uhr eine brennende Hecke an der Grunewaldstraße in Geldern-Veert fest. Durch die Feuerwehr Geldern wurde der Brand, durch den die Hecke stark beschädigt wurde, gelöscht. Nach derzeitigem Stand ist von fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandlegung auszugehen. Die Kriminalpolizei in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zum Brand oder zu verdächtigen Feststellungen im Bereich Grunewaldstraße/Gerhart-Hauptmann-Straße sachdienliche Informationen geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Geldern unter Telefon 02831 1250. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell