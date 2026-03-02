Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Einbruch in landwirtschaftlichen Betrieb

Leere Kasse gestohlen

Kerken-Stenden (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (1. März 2026) sind unbekannte Täter durch eine gewaltsam geöffnete Tür in den Innenhof eines landwirtschaftlichen Betriebes an der Dorfstraße eingedrungen. Auf einem Überwachungsvideo sind gegen 04:00 Uhr zwei Personen zu sehen, die sich an der Tür zu schaffen machen. Sie hebelten anschließend die Tür zu einem Hofladen auf dem Gelände auf und entwendeten eine Kasse ohne Inhalt. Danach flüchteten die zwei Unbekannten. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

