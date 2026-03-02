POL-KLE: Geldern - Einbruch in Turnhalle
Fenster eingeschlagen
Geldern (ots)
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (27. Februar 2026) sind unbekannte Täter in eine Sporthalle an der Pariser Bahn eingedrungen, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen und hindurchstiegen. Sie brachen im Inneren des Gebäudes weitere Türen auf und durchsuchten mehrere Lager- und Materialräume. Genaue Angaben zur Beute konnten bei Anzeigenaufnahme nicht gemacht werden.
Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)
