Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Kleve (ots)

Am Sonntag (01.03.26) kam es gegen 14:30 Uhr am Bahnübergang der Kalkarer Str. in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Eine 73-jährige Radfahrerin aus Bedburg-Hau befuhr mit ihrem Pedelec den Radweg der Kalkarer Str. in Fahrtrichtung Bedburg-Hau. Aufgrund einer temporären Sperrung des Radweges am dortigen Bahnübergang wechselte die Radfahrerin auf die Fahrbahn. Vermutlich verlor sie die Kontrolle über ihr Pedelec, als sie den Gleiskörper überquerte, kam zu Fall und verletzte sich schwer. Sie wurde zur weiteren Behandlung mit dem RTW einem Krankenhaus zugeführt. Zum Unfallzeitpunkt trug sie keinen Helm. Für die Dauer der Unfallaufnahme, bei der auch ein Unfallaufnahmeteam eingesetzt wurde, waren die Bahnstrecke und die Kalkarer Str. in Fahrtrichtung Bedburg-Hau gesperrt. (S.P.)

