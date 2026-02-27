Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Pkw beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Issum-Sevelen (ots)

Am Donnerstag (26. Februar 2026) kam es gegen 22:45 Uhr an der Issumer Straße in Issum zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde ein abgestellter schwarzer Seat Alhambra im Bereich des hinteren Stoßfängers auf der Fahrerseite beschädigt. Der 41-jährige Halter des Wagens hatte zur genannten Uhrzeit einen lauten Knall wahrgenommen und dann den Schaden am Pkw festgestellt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

