Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Kollision im Begegnungsverkehr: Taxi im Bereich des Außenspiegels beschädigt

Geldern-Veert (ots)

Am Mittwoch (25. Februar 2026) kam es gegen 08:05 Uhr am Stellenweg in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 63-jährige Fahrerin eines gelben Taxis (VW Touran) befuhr mit dem Fahrzeug den Stellenweg in Fahrtrichtung Am Mühlenwasser. Dabei kamen der Frau, nach eigenen Angaben, drei Fahrzeuge entgegen und es kam zur Kollision mit einem der Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde der Außenspiegel auf der Fahrerseite des Taxis beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Die Polizei Geldern sucht im Rahmen der Ermittlungen nach dem Unfallverursacher sowie den weiteren beiden Fahrzeugführenden, die der Geschädigten entgegenkamen. Hinweise bitte unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell