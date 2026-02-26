POL-KLE: Kleve - Baustellencontainer aufgebrochen: Unbekannte Täter entwenden Kupferkabel
Kleve (ots)
Im Zeitraum von Dienstag (24. Februar 2026), 18:00 Uhr und Mittwoch (25. Februar 2026), 06:35 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Baustellengelände. An der Hoffmannallee in Kleve hebelten die Täter die Tür eines Baustellencontainers auf und entwendeten aus diesem mehrere Meter Kupferkabel.
Zeugen melden sich bitte unter 02821 5040 bei der Kripo Kleve. (pp)
