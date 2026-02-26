PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Baustellencontainer aufgebrochen: Unbekannte Täter entwenden Kupferkabel

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (24. Februar 2026), 18:00 Uhr und Mittwoch (25. Februar 2026), 06:35 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Baustellengelände. An der Hoffmannallee in Kleve hebelten die Täter die Tür eines Baustellencontainers auf und entwendeten aus diesem mehrere Meter Kupferkabel.

Zeugen melden sich bitte unter 02821 5040 bei der Kripo Kleve. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 09:02

    POL-KLE: Issum - Motorrad entwendet: Kripo nimmt Ermittlungen auf und sucht Zeugen

    Issum-Oermten (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (24. Februar 2026), 17:00 Uhr und Mittwoch (25. Februar 2026), 11:15 Uhr wurde an der Rheurdter Straße in Issum ein abgestelltes Motorrad entwendet. Das rote Motorrad war im Bereich einer Grundstückszufahrt abgestellt und mit einem Lenkradschloss gesichert gewesen. Als der 33-jährige Besitzer den Diebstahl bemerkte, ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 09:02

    POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Wohnung: Zeugen gesucht

    Emmerich am Rhein-Emmerich (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (24. Februar 2026), 00:00 Uhr und Mittwoch (25. Februar 2026), 12:00 Uhr kam es an der Van-Gülpen-Straße in Emmerich zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten eine Wohnungstür in einem Mehrparteienhaus, entwendeten nach aktuellem Kenntnisstand aber keine Wertgegenstände. Zeugen melden sich bitte bei der Kripo Emmerich unter 02822 7830. (pp) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren