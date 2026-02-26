POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Wohnung: Zeugen gesucht
Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)
Im Zeitraum von Dienstag (24. Februar 2026), 00:00 Uhr und Mittwoch (25. Februar 2026), 12:00 Uhr kam es an der Van-Gülpen-Straße in Emmerich zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten eine Wohnungstür in einem Mehrparteienhaus, entwendeten nach aktuellem Kenntnisstand aber keine Wertgegenstände.
Zeugen melden sich bitte bei der Kripo Emmerich unter 02822 7830. (pp)
