POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl: Wer kennt die Tatverdächtigen?

Kleve (ots)

Am Donnerstag (12. Februar 2026) kam es gegen 12:00 Uhr durch zwei unbekannte Tatverdächtige zu einem Diebstahl. Die beiden männlichen Tatverdächtigen suchten das Ladenlokal eines Telekommunikationsunternehmens in Kleve (Große Straße) auf und entwendeten zwei Smartphones (iPhones). Die Tatverdächtigen rissen die Smartphones aus den Halterungen und entfernten sich von der Örtlichkeit. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kann Angaben zur Identität der Personen machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung der Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/195910

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

