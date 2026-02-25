Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Nachtragsmeldung zur Meldung vom 24.02.2026, 09:50 Uhr: 34-jähriger Verkehrsteilnehmer entzieht sich Kontrolle: Festnahme durch niederländische Polizeibeamte

Am Montag (23. Februar 2026) konnte gegen 22:40 Uhr ein niederländischer Verkehrsteilnehmer im Bereich der Kaßstraße in Emmerich festgenommen werden (die Meldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6222611).

Durch den 34-jährigen Verkehrsteilnehmer, der sich einer Kontrolle durch niederländische Polizeibeamte entzogen hatte, kam es dabei, laut Zeugenaussagen, zu einer Verkehrsgefährdung zwischen der Ortslage Emmerich-Hüthum und Emmerich-Elten im Bereich des Viadukts (Unterführung der B8 / Bahnstrecke). Dabei musste ein entgegenkommendes Fahrzeug zur Seite ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Emmerich die oder den unbekannten Fahrzeugführer und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

