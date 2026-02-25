PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Nachtragsmeldung zur Meldung vom 24.02.2026, 09:50 Uhr: 34-jähriger Verkehrsteilnehmer entzieht sich Kontrolle: Festnahme durch niederländische Polizeibeamte

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Montag (23. Februar 2026) konnte gegen 22:40 Uhr ein niederländischer Verkehrsteilnehmer im Bereich der Kaßstraße in Emmerich festgenommen werden (die Meldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6222611).

Durch den 34-jährigen Verkehrsteilnehmer, der sich einer Kontrolle durch niederländische Polizeibeamte entzogen hatte, kam es dabei, laut Zeugenaussagen, zu einer Verkehrsgefährdung zwischen der Ortslage Emmerich-Hüthum und Emmerich-Elten im Bereich des Viadukts (Unterführung der B8 / Bahnstrecke). Dabei musste ein entgegenkommendes Fahrzeug zur Seite ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Emmerich die oder den unbekannten Fahrzeugführer und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren