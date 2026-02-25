Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Seniorenkino am kommenden Dienstag: Kreispolizeibehörde mit Informations- und Präventionsstand

Kleve (ots)

Am kommenden Dienstag (3. März 2026) steht der nächste Termin des Seniorenkinos in Kleve an. Die Kreispolizeibehörde Kleve wird im Rahmen der Veranstaltung rund um das Thema "Sicher unterwegs mit dem Pedelec" informieren und beraten. Durch die Betreiber des Kinos an der Tichelstraße in Kleve wird der Film "Ein fast perfekter Antrag" gezeigt und ein Eintritt von 7,50 Euro erhoben. Der Einlass beginnt um 13:30 Uhr, während der Film ab 14:00 Uhr gezeigt wird. Gegen eine freiwillige Spende, für die Abi-Kasse des Freiherr von Stein Gymnasiums, besteht im Anschluss an den Film, die Möglichkeit zum Verzehr von Kaffee und Kuchen. Auch der Austausch mit den anwesenden Beamtinnen und Beamten der KPB Kleve ist im Nachgang zum Film natürlich möglich. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell