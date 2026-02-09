Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Auto beschädigt und geflüchtet/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, 07.02.2026 in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz des Outlet-Centers einen in Queraufstellung geparkten, grauen PKW Dacia Dokker, wobei dieser an Schweller und Tür beschädigt wurde. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 500.- Euro belaufen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Anhand eines am Unfallort aufgefundenen Fahrzeugteils und durchgeführter Ermittlungen könnte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen BMW handeln. Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

