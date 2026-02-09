PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Auto beschädigt und geflüchtet/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, 07.02.2026 in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz des Outlet-Centers einen in Queraufstellung geparkten, grauen PKW Dacia Dokker, wobei dieser an Schweller und Tür beschädigt wurde. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 500.- Euro belaufen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Anhand eines am Unfallort aufgefundenen Fahrzeugteils und durchgeführter Ermittlungen könnte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen BMW handeln. Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 07.02.2026 – 13:38

    POL-PIZW: Leichtverletzte nach Vorfahrtsmissachtung

    Zweibrücken, Römerstraße-06.02.2026, 12:01 Uhr (ots) - Am Freitagmittag befuhr eine 66-jährige PKW-Fahrerin die Mühlbergstraße in Zweibrücken und wollte in die Römerstraße einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 46-Jährigen der die Römerstraße in Fahrtrichtung Oselbachstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin löste ein Airbag aus. Sie musste ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 13:35

    POL-PIZW: Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss

    Zweibrücken/ Bechhofen, 06.02.2026 (ots) - Gleich zwei unter THC-Einfluss stehende Verkehrsteilnehmer wurden am Freitag durch Beamte der Polizeiinspektion Zweibrücken festgestellt. Gegen 11:00 Uhr wurde eine 35-jährige PKW-Fahrerin in der Landauer Straße kontrolliert. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinträchtigung durch den Konsum von THC. Auch bei einem 35-Jährigen PKW-Fahrer, der gegen 18:40 Uhr ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 13:57

    POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Am Montag, 02.02.2026, in den frühen Abendstunden streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Steinackerstraße geparkten PKW Opel Combo. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des Opel in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden dürfte sich auf ca. 200.- Euro belaufen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren