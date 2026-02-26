POL-KLE: Issum - Motorrad entwendet: Kripo nimmt Ermittlungen auf und sucht Zeugen
Issum-Oermten (ots)
Im Zeitraum von Dienstag (24. Februar 2026), 17:00 Uhr und Mittwoch (25. Februar 2026), 11:15 Uhr wurde an der Rheurdter Straße in Issum ein abgestelltes Motorrad entwendet. Das rote Motorrad war im Bereich einer Grundstückszufahrt abgestellt und mit einem Lenkradschloss gesichert gewesen. Als der 33-jährige Besitzer den Diebstahl bemerkte, informierte er die Polizei.
Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)
