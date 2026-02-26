PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Tür aufgehebelt: Unbekannte Täter entwenden Werkzeuge

Goch (ots)

Im Zeitraum von Samstag (21. Februar 2026), 14:00 Uhr und Mittwoch (25. Februar 2026), 08:00 Uhr kam es am Duistersteeg in Goch zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu einem Privatgrundstück und hebelten dort die Tür einer Werkstatt auf. Aus der Werkstatt entwendeten die Täter u.a. eine Kettensäge sowie einen Akkuschrauber und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 09:04

    POL-KLE: Geldern - Unbekannte Täter dringen auf Gelände eines Kieswerks vor: Zeugen gesucht

    Geldern-Hartefeld (ots) - Am Mittwoch (25. Februar 2026) verschafften sich unbekannte Täter gegen 01:46 Uhr Zutritt zum Gelände eines Kieswerks. Auf dem Gelände am Hartefelder Dyck in Geldern beschädigten die Täter einen Container, entwendeten nach aktuellem Stand aber keine Wertgegenstände. Die Kripo Geldern ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02831 1250 ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 09:02

    POL-KLE: Issum - Motorrad entwendet: Kripo nimmt Ermittlungen auf und sucht Zeugen

    Issum-Oermten (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (24. Februar 2026), 17:00 Uhr und Mittwoch (25. Februar 2026), 11:15 Uhr wurde an der Rheurdter Straße in Issum ein abgestelltes Motorrad entwendet. Das rote Motorrad war im Bereich einer Grundstückszufahrt abgestellt und mit einem Lenkradschloss gesichert gewesen. Als der 33-jährige Besitzer den Diebstahl bemerkte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren