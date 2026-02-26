Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Tür aufgehebelt: Unbekannte Täter entwenden Werkzeuge

Goch (ots)

Im Zeitraum von Samstag (21. Februar 2026), 14:00 Uhr und Mittwoch (25. Februar 2026), 08:00 Uhr kam es am Duistersteeg in Goch zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu einem Privatgrundstück und hebelten dort die Tür einer Werkstatt auf. Aus der Werkstatt entwendeten die Täter u.a. eine Kettensäge sowie einen Akkuschrauber und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

