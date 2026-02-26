Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unbekannte Täter dringen auf Gelände eines Kieswerks vor: Zeugen gesucht

Geldern-Hartefeld (ots)

Am Mittwoch (25. Februar 2026) verschafften sich unbekannte Täter gegen 01:46 Uhr Zutritt zum Gelände eines Kieswerks. Auf dem Gelände am Hartefelder Dyck in Geldern beschädigten die Täter einen Container, entwendeten nach aktuellem Stand aber keine Wertgegenstände.

Die Kripo Geldern ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell