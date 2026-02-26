Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Stein auf Pkw geworfen

Goch-Kessel (ots)

Am Montag (23. Februar 2026) kam es gegen 20:00 Uhr an der Grüne-Jäger-Straße in Goch zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Eine 26-jährige Frau aus Goch befuhr mit einem schwarzen Seat Ibiza die Grüne-Jäger-Straße in Fahrtrichtung Kranenburger Straße. Dabei nahm die Gocherin am Straßenrand eine Personengruppe wahr, welche aus mehreren Kindern (vermutlich im Alter zwischen 10 und 12 Jahren) bestand. Aus dieser Gruppe heraus wurde, laut Aussagen der Frau aus Goch, ein Stein in Richtung des Seat Ibiza geworfen, an welchem ein Sachschaden im Bereich der Fahrerseite entstand. Nachdem die Gocherin ihren Pkw zum Stillstand gebracht hatte, hatte sich die Personengruppe bereits von der Örtlichkeit entfernt.

Die Polizei Kleve sucht Zeugen, die Aussagen zum Sachverhalt oder zur Personengruppe machen können. Hinweis werden unter 02821 5040 entgegengenommen. (pp)

