Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Scheiben an sieben Fahrzeugen eingeschlagen

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (25. Februar 2026) haben Automarder in Geldern - vor allem im Gewerbegebiet - ihr Unwesen getrieben. Insgesamt wurde nach jetzigem Kenntnisstand an sieben Fahrzeugen die Scheibe eingeschlagen. Auf der Konrad-Adenauer-Straße zerstörten die unbekannten Täter die Scheibe einer geparkten Mercedes C-Klasse und entwendeten Bargeld in Höhe eines zweistelligen Betrags aus dem Innenraum. Unter anderem ein Notebook und ein Tablet erbeuteten die Unbekannten auf der Beerenbrouckstraße, wo sie die Scheibe eines VW Crafter einschlugen, der auf dem Parkplatz eines Hotels stand. Im Bereich der Gottlieb-Daimler-Straße machten sich die Täter an zwei Fahrzeugen zu schaffen: Aus einem zum Camper umgebauten Transporter entwendeten sie ein Multitool und ein Taschenmesser. An der Kreuzung zur Liebigstraße entglasten sie zudem die Scheibe der Fahrertür eines dort abgestellten Wohnmobils. Hier war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht klar, ob etwas gestohlen wurde. Auf der Liebigstraße wurde die Scheibe einer Mercedes E-Klasse eingeschlagen und ein Ladekabel aus dem Wagen entwendet. Auf der Zeppelinstraße gingen die unbekannten Täter ebenfalls ein Wohnmobil an, das in der Einfahrt eines Firmengebäudes stand. Beute machten die Täter hier allerdings keine. Am Markt schlugen die Unbekannten am Mittwochmorgen im kurzen Zeitfernster zwischen 05:50 und 6:10 Uhr die Scheibe eines Transporters ein und entwendeten ein Mobiltelefon aus dem Wagen. Die Kriminalpolizei Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen geben können, sich unter 02831 1250 zu melden. (cs)

