Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Verkehrsunfall

Pedelecfahrer schwer verletzt

Kranenburg-Nütterden (ots)

Am Samstagabend (28. Februar 2026) gegen 18:30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Dorfstraße (B9) / Antoniusweg ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Pedelecfahrer schwer verletzte. Ein 58-Jähriger aus Neder-Betuwe (NL) war in seinem Chrysler PKW auf der Dorfstraße in Richtung Kleve unterwegs. An der Kreuzung zum Antoniusweg und dem Hohen Weg musste er vor der rot zeigenden Fußgängerampel halten. Als nach jetzigen Erkenntnissen die Ampel wieder auf Grün wechselte und der Autofahrer anfuhr, kam ein 57-jähriger Pedelecfahrer aus dem Antoniusweg in Richtung Hoher Weg und querte die Kreuzung. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Chrysler und dem Pedelecfahrer aus Kranenburg, bei dem sich der 57-Jährige schwer verletzte. Er stürzte über die Motorhaube des Chryslers. Da es Anzeichen auf Alkoholkonsum bei dem Pedelecfahrer gab, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Autofahrer und seine zwei Beifahrer blieb unverletzt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell