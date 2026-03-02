PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Verkehrsunfall
Pedelecfahrer schwer verletzt

Kranenburg-Nütterden (ots)

Am Samstagabend (28. Februar 2026) gegen 18:30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Dorfstraße (B9) / Antoniusweg ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Pedelecfahrer schwer verletzte. Ein 58-Jähriger aus Neder-Betuwe (NL) war in seinem Chrysler PKW auf der Dorfstraße in Richtung Kleve unterwegs. An der Kreuzung zum Antoniusweg und dem Hohen Weg musste er vor der rot zeigenden Fußgängerampel halten. Als nach jetzigen Erkenntnissen die Ampel wieder auf Grün wechselte und der Autofahrer anfuhr, kam ein 57-jähriger Pedelecfahrer aus dem Antoniusweg in Richtung Hoher Weg und querte die Kreuzung. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Chrysler und dem Pedelecfahrer aus Kranenburg, bei dem sich der 57-Jährige schwer verletzte. Er stürzte über die Motorhaube des Chryslers. Da es Anzeichen auf Alkoholkonsum bei dem Pedelecfahrer gab, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Autofahrer und seine zwei Beifahrer blieb unverletzt. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 11:06

    POL-KLE: Uedem - Einbruch in Werkstatt / Werkzeugwagen gestohlen

    Uedem (ots) - In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag (28. Februar 2026) sind unbekannte Täter durch ein Fenster in eine Autowerkstatt an der Bahnhofstraße eingedrungen. Sie entwendeten zwei Werkzeugwagen, ausgestattet mit diversem Werkzeug. Um aus der Werkstatt zu gelangen, öffneten die Täter ein Tor. Wahrscheinlich stand ein Fahrzeug für den ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 10:45

    POL-KLE: Kerken - Einbruch in landwirtschaftlichen Betrieb / Leere Kasse gestohlen

    Kerken-Stenden (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (1. März 2026) sind unbekannte Täter durch eine gewaltsam geöffnete Tür in den Innenhof eines landwirtschaftlichen Betriebes an der Dorfstraße eingedrungen. Auf einem Überwachungsvideo sind gegen 04:00 Uhr zwei Personen zu sehen, die sich an der Tür zu schaffen machen. Sie hebelten anschließend die Tür zu einem ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 10:45

    POL-KLE: Geldern - Einbruch in Turnhalle / Fenster eingeschlagen

    Geldern (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (27. Februar 2026) sind unbekannte Täter in eine Sporthalle an der Pariser Bahn eingedrungen, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen und hindurchstiegen. Sie brachen im Inneren des Gebäudes weitere Türen auf und durchsuchten mehrere Lager- und Materialräume. Genaue Angaben zur Beute konnten bei Anzeigenaufnahme nicht gemacht werden. Zeugen, die Hinweise zu dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren