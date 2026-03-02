Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Einbruch in Werkstatt

Werkzeugwagen gestohlen

Uedem (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag (28. Februar 2026) sind unbekannte Täter durch ein Fenster in eine Autowerkstatt an der Bahnhofstraße eingedrungen. Sie entwendeten zwei Werkzeugwagen, ausgestattet mit diversem Werkzeug. Um aus der Werkstatt zu gelangen, öffneten die Täter ein Tor. Wahrscheinlich stand ein Fahrzeug für den Abtransport der Beute bereit. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

