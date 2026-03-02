Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Parkendes Auto auf Discounter-Parkplatz angefahren

Polizei sucht Zeugen

Wachtendonk (ots)

Am Samstag (28. Februar 2026) kam es auf dem Parkplatz der Fa. NETTO in Wachtendonk, Gebrüder-Funken-Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug touchierte beim Ein- oder Ausparken einen geparkten schwarzen PKW VW Golf Plus und beschädigte dieses Fahrzeug an der vorderen Tür auf der Beifahrerseite. Der Fahrer oder die Fahrerin des verursachenden Fahrzeuges verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich zu melden. Der VW war von der Einfahrt aus gesehen linksseitig des Einkaufsmarktes in einer der mittleren Parkreihen vorwärts abgestellt. Der Unfallzeitraum kann auf 12:55 Uhr bis 13:10 Uhr eingegrenzt werden. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht jetzt Zeugen, die sachdienlichen Angaben zum Unfall bzw. zum verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

