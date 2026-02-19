Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Stuttgart-Degerloch

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stuttgart (ots)

- Keine Verletzten - Feuer schnell gelöscht - Umfangreiche Belüftungsmaßnahmen erforderlich

Am heutigen Tag wurde die Feuerwehr zu einem gemeldeten Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in einer geschlossenen Häuserzeile alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war deutlicher Brandgeruch auf der Vorder- und Rückseite des Gebäudes wahrnehmbar. Zudem zeigte sich im Treppenraum ein leichter Rauchaustritt aus einer Kellertür.

Das Gebäude war zu diesem Zeitpunkt bereits teilweise geräumt. Einzelne Bewohner wurden vorsorglich durch die Feuerwehr ins Freie begleitet. Parallel dazu leitete die Feuerwehr umgehend die Brandbekämpfung ein. Ein Löschrohr wurde über die Kellertreppe in den betroffenen Bereich vorgenommen, während ein weiterer Trupp den Treppenraum kontrollierte. Der Brand konnte in einem Technikraum lokalisiert werden. Teile des Kellerflurs sowie angrenzende Räume waren stark verraucht. Zur weiteren Lageerkundung kam auch eine Drehleiter zum Einsatz. Von dort aus wurden Fassade und Dachbereich überprüft, da am Kamin ein verstärkter Rußaustritt festgestellt worden war.

Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Zeitgleich führten die Einsatzkräfte umfangreiche Belüftungsmaßnahmen im Keller sowie im Treppenraum durch, um das Gebäude vom Brandrauch zu befreien. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Einsatzkräfte Berufsfeuerwehr:

Feuerwache 1: Hilfeleistungslöschfahrzeug Feuerwache 2: Inspektionsdienst Feuerwache 5: Löschzug

Einsatzkräfte Freiwillige Feuerwehr:

Abteilung Degerloch: Hilfeleistungslöschfahrzeug, Löschfahrzeug

Einsatzkräfte Rettungsdienstes:

Rettungswagen, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Notarzt

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell