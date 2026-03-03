Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Vermutlich alkoholisierter Fußgänger gerät mit Fuß unter PKW-Reifen und entfernt sich dann vom Unfallort

Geldern (ots)

Am Montag (02. März 2026) kam es gegen 14:55 Uhr an der Issumer Straße in Geldern zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Der Fußgänger war von links kommend offensichtlich alkoholisiert auf die Fahrbahn und gegen den fahrenden Pkw gelaufen. Dort gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 20 Km/h. Aufgrund eines anderen Mannes, der auf dem rechten Gehweg lief und offensichtlich ebenfalls betrunken torkelte, hatte die Pkw-Fahrerin ihr Fahrzeug schon abgebremst und war sehr langsam weitergefahren. Als der Mann vom linken Gehweg aus gegen ihr Fahrzeug lief, kam er mit dem Fuß unter das linke Vorderrad ihres BMW X3. Da die Assistenzsysteme des Autos einen Fußgänger am Fahrzeug erkannten, konnte sie den Wagen nicht zurücksetzen. Der Mann habe noch sinngemäß gerufen "Bist Du bescheuert, fahr rückwärts!", sich dann jedoch selbstständig aus der misslichen Lage befreien können und habe sich anschließend gemeinsam zu Fuß mit dem anderen Mann in Richtung Markt entfernt. Da er dabei neben dem Torkeln auch noch gehumpelt habe, ist davon auszugehen, dass er sich am Fuß verletzt hat. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht jetzt nach dem Fußgänger, der wie folgt beschrieben wird

- Ca. 165 - 175 cm groß, - 35 - 45 Jahre alt, - dunkle, kurze Haare, - bekleidet mit einem schwarzen Hoodie (Kapuzenpullover) mit bunten Zeichen drauf, - der Mann sprach deutsch, lallte aber.

Sachdienliche Hinweise, auch von eventuellen Unfallzeugen, bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell