Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall mit vier Verletzten auf Parkplatz am Sportzentrum

Kevelaer (ots)

Am Dienstag (03. März 2026) kam es gegen 21:30 Uhr auf einem Parkplatz in Kevelaer zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht und eine Person schwer verletzt wurde. Die 18-jährige Fahrerin eines Toyota Aygo war mit drei Begleiterinnen auf dem Parkplatz am Sportzentrum Hüls eine Runde gefahren und hatte dann versucht, in eine Parklücke einzufahren. Sie verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte mit diesem gegen einen Betonkübel, in dem ein Baum stand. Bei dem Unfall wurde eine 17-Jährige aus Kevelaer schwer verletzt, die Fahrerin sowie zwei Fahrzeuginsassinnen (17 und 18 Jahre alt, alle drei aus Weeze) leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (sp)

