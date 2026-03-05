PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Tür beschädigt: Unbekannte Täter brechen in Restaurant ein

Emmerich am Rhein-Hüthum (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (3. März 2026), 22:50 Uhr und Mittwoch (4. März 2026), 09:54 Uhr kam es an der Eltener Straße in Emmerich zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten die Tür eines Restaurants und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Diese durchsuchten die Täter, entwendeten nach aktuellem Kenntnisstand aber keine Wertgegenstände.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

