POL-KLE: Kleve - Wertgegenstände von Baustellengelände entwendet: Kripo sucht Zeugen
Kleve-Kellen (ots)
Im Zeitraum von Dienstag (3. März 2026), 17:30 Uhr und Mittwoch (4. März 2026), 06:15 Uhr kam es an der Olmerstraße in Kleve zu einem Einbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem Baustellengelände und entwendeten eine Kabeltrommel sowie mehrere Kupferkabel.
Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)
