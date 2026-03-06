Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Seniorin mit Rollator bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Issum (ots)

Am Donnerstag (05. März 2026) kam es gegen 11:30 Uhr in Issum zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 83-jährige Fußgängerin aus Issum schwer verletzt wurde. Der 75-jährige Fahrer eines BMW, ebenfalls aus Issum, wollte von der Schulstraße nach links in die Gelderner Straße abbiegen. Die Fußgängerin betrat mit einem Rollator die Fahrbahn der Gelderner Straße, um diese aus Richtung Rosenstraße in Richtung Evangelische Kirche zu überqueren. Auf der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß des Pkw mit der Fußgängerin, die daraufhin stürzte und sich schwer verletzte. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell