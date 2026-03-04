Bundespolizeiakademie

BPOL-AKAD: Bundespolizisten sammeln Spenden für Obdachlose

Lübeck (ots)

Spendenübergabe der Bundespolizeiakademie an die Obdachlo- senhilfe Lübeck.

Am 4. März 2026 übergab die Bundespolizeiakadmie einen Spendenscheck in Höhe von 600 Euro an die Obdachlosenhilfe Lübeck e.V. Ihre Beschäftigten hatten während der Weihnachtszeit gespendet, um den Verein und damit die Arbeit mit Obdachlosen zu unterstützen. Die Spendenübergabe nutzen der 2. Vorsitzende der Obdachlosenhilfe Lübeck, Kai Kröger, und der Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit der Bundespolizeiakademie, Ronny von Bresinski für einen Austausch. Hierbei gab Kai Kröger Einblicke in die Arbeit des Vereins, die aktuelle Situation. Herausforderungen bestehen insbesondere bei der Unterbringung mobilitätseingeschränkter Menschen oder Personen mit Hunden.

Über die übergebene Summe hinaus hatten zahlreiche Beschäftigte der Bundespolizeiakademie die Möglichkeit genutzt, direkt über einen QR- Code zu spenden. Daneben hatten Angehörige der Akademie in der Vorweihnachtszeit auch Sachspenden, wie Schlafsäcke und Decken, an den Verein übergeben.

Infotext:

Obdachlosenhilfe Lübeck e.V. Die Obdachlosenhilfe Lübeck e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen in Lübeck einsetzt. Ziel des Vereins ist es, akute Notlagen zu lindern und langfristige Perspektiven zu schaffen. Die Unterstützung umfasst unter anderem die Ausgabe von Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Schlafsäcke soziale Beratung sowie Hilfe bei Behördengängen. Darüber hinaus engagiert sich der Verein für gesellschaftliche Teilhabe und setzt sich für mehr Aufmerksamkeit und Solidarität gegenüber obdachlosen Menschen ein.

Bundespolizeiakademie

Die Bundespolizeiakademie (BPOLAK) ist die zentrale Aus- und Fortbildungseinrichtung der Bundespolizei. Sie ist Einstellungsbehörde und zuständig für die Personalgewinnung. Zu den ständigen Aufgaben der BPOLAK gehören die Ausbildung des mittleren, gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienstes in der Bundespolizei sowie die fachspezifische Fortbildung für die Aufgaben Grenzpolizei, Bahnpolizei und Luftsicherheit sowie Polizeitechnik, Auslandsverwendung und Polizeiärztlicher Dienst. Anlassbezogene Seminare unterschiedlicher Adressaten des Bundes, der Länder und aus dem Ausland runden das umfangreiche Angebot ab; hierbei werden aktuelle polizeifachliche, politische,gesellschaftswissenschaftliche,medizinische und ethische Themen abgedeckt.

