Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Tödlicher Verkehrsunfall - Kradfahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Kerken (ots)

Am Samstag 07.03.2026 um 17:10 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann aus Essen mit einem Pkw Renault die Kempener Landstraße von Kerken kommend in Fahrtrichtung Kempen. Ein 40-jähriger Mann aus Tönisvorst fuhr mit seinem Krad der Marke Kawasaki hinter dem Pkw des 47-Jährigen in dieselbe Richtung. An der Kreuzung zur Dorfstraße kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 40-jährige Kradfahrer wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag. Der Pkw-Führer wurde schwer verletzt dem nächstgelegenen Krankenhaus, sein 59-jähriger Beifahrer schwer verletzt mittels Rettungshubschrauber einer Spezialklinik in Duisburg zugeführt. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Neuss sowie ein Sachverständiger wurden zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hinzugerufen. Beamte des polizeilichen Opferschutzes kümmerten sich um die Angehörigen des Verstorbenen. Die Kempener Landstraße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Unfallzeugen werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat in Geldern unter Telefon 02831-1250 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell