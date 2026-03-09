PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Fenster beschädigt: Täter entwenden Schmuckgegenstände

Kerken-Aldekerk (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (4. März 2026), 13:00 Uhr und Donnerstag (5. März 2026), 18:00 Uhr kam es an der Obereyller Straße in Kerken zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter beschädigten ein Fenster eines Einfamilienhauses und durchsuchten die Räumlichkeiten. Mit mehreren Schmuckgegenständen (Ketten, Ohrringe, Ringe) entfernten sich die Täter von der Örtlichkeit.

Die Kripo Geldern nimmt Zeugenhinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

