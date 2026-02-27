Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Am Donnerstag ist ein betrunkener Autofahrer in Upgant-Schott verunfallt. Gegen 9.20 fuhr ein 57-jähriger Ford-Fahrer auf der Brookmerlander Straße in Richtung Marienhafe. Der Mann touchierte einen vor ihm fahrenden VW, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete im Straßengraben. Er verletzte sich leicht. Während der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Auf Norderney ist es am Mittwoch zu einer Unfallflucht gekommen. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß auf einem Parkplatz in der Weststrandstraße gegen einen orangefarbenen VW und beschädigte ihn im hinteren Bereich. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unfallverursacher. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen 7 Uhr und 18 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei auf Norderney unter 04932/9290 zu melden.

Am Donnerstag ist ein derzeit unbekannter Autofahrer gegen eine Mauer in Südbrookmerland gefahren. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr der unbekannte zwischen 9 Uhr und 11 Uhr auf der Straße Ritzweg in Richtung Auricher Straße und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß er gegen eine Grundstücksmauer und flüchtete, ohne einen Personalienaustausch zu veranlassen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

In der Krummhörn ist am Donnerstag ein Betonmischer im Graben gelandet. Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer war gegen 14.50 Uhr auf der Greetsieler Straße in Richtung Greetsiel unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach rechts von der Straße ab und kam in einem angrenzenden Graben zum Stehen. Verletzt wurde niemand.

Am Donnerstag zog ein Unfall in Aurich mehrere Strafverfahren nach sich. Eine 39-jährige Kia-Fahrerin tankte gegen 22.20 Uhr ihr Fahrzeug bei einer Tankstelle im Ortsteil Plaggenburg. Nach dem Tankvorgang rollte das Auto vom Tankstellengelände, über einen Privatweg und landete in einem Schloot. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war und sich falsche Kennzeichen am Auto befanden. Die Kennzeichen wurden sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und gegen die 39-Jährige mehrere Verfahren eingeleitet.

