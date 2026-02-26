PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Beschädigung einer Ampelanlage
Aurich - Autofahrer gesucht
Südbrookmerland - Pedelec-Fahrerin verletzt
Aurich - Schwer verletzt nach Fahrradsturz

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Beschädigung einer Ampelanlage

In Hage kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einer Sachbeschädigung. Es wurde durch unbekannte Täterschaft an der Straße Sestein Dimt ein Ampelmast samt Lichtzeichensignalanlage, Andreaskreuz und Stoppschild durchtrennt. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Autofahrer gesucht

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Mittwoch an einem Verkehrsunfall in Aurich beteiligt war. Gegen 6.50 Uhr kam es bei einem Abbiegevorgang von der Von-Jhering-Straße auf die Esenser Straße zu einer Kollision zwischen einem weißen VW Transporter und einem bisher unbekannten Pkw. Es entstand Sachschaden. Bei dem unbekannten Pkw handelte es sich möglicherweise um einen grünen SUV. In dem Pkw sollen ein Mann und eine Frau mittleren Alters gesessen haben. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Südbrookmerland - Pedelec-Fahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Südbrookmerland wurde am Mittwoch gegen 14.45 Uhr eine Pedelec-Fahrerin leicht verletzt. Ein 69-jähriger Mofafahrer fuhr auf der Neuen Straße in Fahrtrichtung Victorbur. Als er nach rechts in die Poststraße einbiegen wollte, übersah er nach ersten Erkenntnissen eine 80-jährige Pedelec-Fahrerin auf dem dortigen Geh- und Radweg. Die Pedelec-Fahrerin wurde leicht verletzt und musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden.

Aurich - Schwer verletzt nach Fahrradsturz

In Aurich kam es am Mittwoch gegen 18.40 Uhr zu einem Fahrradsturz. Auf der Hasseburger Straße, nahe der Julianenburger Straße, stürzte eine 63-jährige Radfahrerin. Sie zog sich Kopfverletzungen zu. Da der Unfallhergang bislang nicht eindeutig geklärt ist, bittet die Polizei Aurich um Hinweise unter 04941 606215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Heiko Nanninga
Telefon: 04941/606-104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

