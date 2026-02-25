PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Von Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer ist am Dienstag in Friedeburg mit einem Firmenschild kollidiert. Der 26-jährige VW-Fahrer war gegen 14.20 Uhr auf der Friedeburger Hauptstraße in Richtung Wittmund unterwegs. Auf Höhe eines Supermarkts kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Rohrpfosten einer aufgestellten Werbetafel. Der Fahrer und sein 24-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren