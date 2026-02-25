Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein Autofahrer ist am Dienstag in Friedeburg mit einem Firmenschild kollidiert. Der 26-jährige VW-Fahrer war gegen 14.20 Uhr auf der Friedeburger Hauptstraße in Richtung Wittmund unterwegs. Auf Höhe eines Supermarkts kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Rohrpfosten einer aufgestellten Werbetafel. Der Fahrer und sein 24-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

