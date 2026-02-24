PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Automat beschädigt
Wiesmoor - Reifen entsorgt
Upgant-Schott - Berauscht gefahren
Osteel - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Automat beschädigt

Am Wochenende ist in Aurich ein Verkaufsautomat beschädigt worden. Unbekannte schlugen im Zeitraum von Samstag bis Montag die Scheibe eines Automaten in der Egelser Straße ein und entwendeten diverse Waren. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 04941 606215 zu melden.

Wiesmoor - Reifen entsorgt

Am Sonntag sind in Wiesmoor mehrere Reifen in der Natur entsorgt worden. Unbekannte legten insgesamt acht Altreifen zwischen 18 Uhr und 19 Uhr am Fahrbahnrand der Upschörter Straße ab. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Berauscht gefahren

Ein 37-jähriger Mann war am Montag in Upgant-Schott berauscht mit dem Auto unterwegs. Gegen 9 Uhr fuhr er auf der Brookmerlander Straße. Bei einer Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Vortest verlief positiv auf Kokain. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Osteel - Unfallflucht

Am Montag hat sich in Osteel eine Unfallflucht ereignet. Gegen 7.40 Uhr bog ein bislang unbekannter Autofahrer von der Osterstraße kommend auf die Brookmerlander Straße ein. Dabei übersah der Autofahrer eine 60-jährige Radfahrerin, die den Radweg befuhr. Die Radfahrerin musste stark bremsen und verletzte sich dabei leicht. Der bislang unbekannte Autofahrer setzte die Fahrt in Richtung Norden unerlaubt fort. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Patrick Feith
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

