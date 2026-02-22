Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Körperverletzung +++ Dornum - Widerstand geleistet +++ Berumbur - Ohne Versicherung unterwegs +++ Krummhörn Unfallverursacher alkoholisiert

Aurich/Wittmund (ots)

Pressemitteilungen PI Aurich Wittmund vom Sonntag, den 22.02.2026

Kriminalitätsgeschehen

Aurich -Körperverletzung

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01.51 Uhr wurden ein 28-jähriger und ein 26-jähriger Mann auf der Großen Mühlenwallstraße von vier unbekannten Personen angegriffen und verletzt. Zeugen, insbesondere solche, welche Hinweise auf die Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941 606-0 in Verbindung zu setzen.

Dornum - Widerstand geleistet

Ein 42-jähriger Dornumer beschäftigte in der Nacht zu Sonntag mehrfach die Polizei. Da er sich scheinbar in einem gesundheitlichen Ausnahmezustand befand, sollte er einem Krankenhaus zugeführt werden. Nach anfänglicher Kooperation schlug er plötzlich in Richtung eines 52-jährigen Polizeibeamten, verletzte diesen aber nicht. Zudem beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Polizeibeamten und Rettungskräfte. Der Dornumer konnte schließlich einer Klinik zugeführt werden. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt.

Verkehrsgeschehen

Berumbur - Ohne Versicherung unterwegs

Ein 26-jähriger Mann aus Berumbur ist am Samstag gegen 18.50 Uhr auf der Hauptstraße mit einem sog. Elektrokleinstfahrzeug unterwegs gewesen, als er von der Polizei angehalten und kontrolliert wurde. Die Beamten stellten fest, dass das benutzte Fahrzeug nicht versichert war. Zudem bestand der Verdacht, dass der Berumburer unter dem Einfluss berauschender Mittel am Straßenverkehr teilgenommen hat. Daher wurde ihm eine Blutprobe zur weiteren Untersuchung entnommen. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Krummhörn - Unfallverursacher ist alkoholisiert

Ein 48-jähriger Autofahrer aus Wiefelstede verursachte am Samstag gegen 16.15 Uhr auf der L2 zwischen Upleward und Emden einen Verkehrsunfall, als er trotz Gegenverkehrs einen vor ihm fahrenden Pkw überholen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde eine Person leicht verletzt. Da der Unfallverursacher alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Atemalkoholwert vor Ort betrug über 2 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eröffnet.

