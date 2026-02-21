PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 21.02.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Im Zeitraum von Donnerstagabend, ca. 22.30 Uhr, bis Freitagmorgen, ca. 06.20 Uhr, ist in der Hans-Böckler-Straße in Aurich der Außenspiegel eines geparkten Autos abgefahren worden. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Ein entsprechendes Verfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet und sachdienliche Hinweise werden unter 04941 6060 entgegengenommen.

Middels - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitagabend, um 19.10 Uhr, ist ein 79-jähriger Fahrer eines BMW in Höhe der Esenser Landstraße von der Wittmunder Straße in Middels abgekommen und im angrenzenden Graben zum Stehen gekommen. Der Middelser blieb glücklicherweise unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lag schätzungsweise im unteren vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle

Telefon: 04941/606-104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

