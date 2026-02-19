PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Eversmeer - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Eversmeer - Unfallflucht

In Eversmeer hat sich am Mittwoch eine Unfallflucht ereignet. Gegen 13 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Grenzweg in Richtung Jackmoorsweg. In Höhe der Hausnummer 3 geriet er leicht in den Gegenverkehr, sodass eine 24-jährige Mitsubishi-Fahrerin ausweichen musste und von der Fahrbahn abkam. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden. Der bislang unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Er soll einen schwarzen SUV gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei Esens unter 04971 926500 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

