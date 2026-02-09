PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KR: Seniorenbetrug: Unbekannte erbeuten Goldmünzen

Krefeld (ots)

Am Freitag (6. Februar 2026) erhielt ein 94-jähriger Krefelder gegen Nachmittag einen Anruf, bei dem eine angeblichen Anwältin behauptete, seine Tochter habe bei einem Verkehrsunfall einen fremden Pkw beschädigt. Nun müsse zur Freilassung der Tochter eine Kaution gezahlt werden. Der Senior sagte der Anruferin, dass er kein Bargeld, sondern nur Goldmünzen zuhause habe. Die Frau entgegnete, dass dies auch in Ordnung sei und sie jemanden vorbeischicken würde, der die Goldmünzen abhole. Kurz darauf stand ein Mann vor dem Haus des Seniors, der Münzen im fünfstelligen Wert mitnahm. Erst danach fiel dem Senior der Betrug auf.

Die Polizei rät:

   - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre 
     Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten.
   - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür.
   - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu, zum Beispiel Ihre 
     Nachbarn.
   - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte 
     Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, 
     Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten.
   - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie 
     sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine 
     Anzeige.

Weitere Informationen und Verhaltenstipps zu Betrugsmaschen an Senioren finden Sie hier: https://krefeld.polizei.nrw/senioren

