Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Stedesdorf - Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung
Westerholt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Stedesdorf - Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung

Eine 38-jährige Fahrerin eines Mercedes Benz fuhr am Donnerstagnachmittag gegen 15:20 Uhr auf der Esenser Straße in Richtung Wittmund. Ersten Erkenntnissen zu Folge setzte ein weiter hinten in dieselbe Richtung fahrender Fahrer eines grünen Skoda Yeti zwischen Stedesdorf und Burhafe dazu an, mehrere Fahrzeuge zu überholen. Trotz nahenden Gegenverkehrs soll der Skodafahrer seinen Überholvorgang fortgesetzt haben. Die Mercedesfahrerin habe in der Folge stark bremsen müssen, um dem Skodafahrer das Einscheren zu ermöglichen und dessen Zusammenstoßen mit dem Gegenverkehr zu verhindern. Anschließend soll der Skodafahrer weitere vor ihm fahrende Fahrzeuge bedrängt und riskant überholt haben. Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Wittmund zu melden unter Telefon 04462 911 0.

Westerholt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 27-jähriger Fahrer eines Opel Corsa war am Donnerstagnachmittag gegen 16:10 Uhr auf dem Ewigsweg in Westerholt unterwegs und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Fehlanzeige

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle

Telefon: 04941/606-104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

