PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Ladendiebstahl
Hinte - Fahren ohne Fahrerlaubnis
Dornum, Upgant-Schott und Aurich - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Ladendiebstahl

Ein 41-jähriger Norder betrat ein Drogeriegeschäft in der Osterstraße in Norden und steckte einen Tester eines Parfums in seine Jackentasche. Anschließend passierte er den Kassenbereich und lief in Richtung des Ausgangs, wo er von einer Mitarbeiterin, die das Geschehen beobachtete, angesprochen wurde. Der Mann gab den Tester heraus und erhielt ein Hausverbot. Der Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.

Hinte - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 22-jähriger Fahrer eines landwirtschaftlichen Fahrzeuggespanns bestehend aus einer Zugmaschine der Marke John Deere und einem Gülleanhänger fuhr am Donnerstagabend gegen 22:32 Uhr auf der Landesstraße in Hinte und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Dornum - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Ein 20-jähriger Mann aus dem Wangerland fuhr am Donnerstag zwischen 13:30 und 14:45 Uhr mit einem Auto der Marke BMW auf der Accumer Riege in Dornum. Bei einer Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Upgant-Schott - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Ein 18-jähriger Mann aus Upgant-Schott fuhr am Donnerstag zwischen 18:07 und 19:15 Uhr mit einem E-Scooter auf der Kirchstraße in Upgant-Schott. Bei einer Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Schnelltest erhärtete diesen Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Aurich - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Ein 24-jähriger Mann aus Aurich fuhr am Donnerstag gegen 18:57 Uhr mit einem Volkswagen Golf auf der Esenser Straße in Aurich. Bei einer Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Schnelltest erhärtete diesen Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Fehlanzeige

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle

Telefon: 04941/606-104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 15:45

    POL-AUR: Eversmeer - Unfallflucht

    Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Eversmeer - Unfallflucht In Eversmeer hat sich am Mittwoch eine Unfallflucht ereignet. Gegen 13 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Grenzweg in Richtung Jackmoorsweg. In Höhe der Hausnummer 3 geriet er leicht in den Gegenverkehr, sodass eine 24-jährige Mitsubishi-Fahrerin ausweichen musste und von der Fahrbahn abkam. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden. Der bislang unbekannte Verursacher setzte seine ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 15:44

    POL-AUR: Großefehn - Verkehrszeichen gestohlen / Aurich - Taschendiebe im Supermarkt / Norden - Farbschmierereien / Aurich - Kind auf Beifahrersitz verletzt / Südbrookmerland - Zwei Verletzte bei Unfall

    Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Großefehn - Verkehrszeichen gestohlen Unbekannte haben in Großefehn zwei Verkehrszeichen gestohlen. Bereits am vorvergangenen Wochenende wurden an der Einmündung Wetergastweg/Badeboom die Ortstafel von Holtrop und ein Kennzeichen mit der Tonnenbegrenzung "6t". Die ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 15:23

    POL-AUR: Aurich - Betrug durch falsche Polizeibeamte

    Landkreis Aurich (ots) - Aurich - Betrug durch falsche Polizeibeamte In Aurich kam es am Mittwoch zu einem vollendeten Betrug durch falsche Polizeibeamte. Zwei Eheleute, beide über 80 Jahre alt, erhielten am Abend einen Anruf von Betrügern, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Die Täter behaupteten, dass in der Nachbarschaft Einbrecher unterwegs seien und die Bande weitere Einbrüche plane. Das Ehepaar wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren