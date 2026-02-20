Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Ein 41-jähriger Norder betrat ein Drogeriegeschäft in der Osterstraße in Norden und steckte einen Tester eines Parfums in seine Jackentasche. Anschließend passierte er den Kassenbereich und lief in Richtung des Ausgangs, wo er von einer Mitarbeiterin, die das Geschehen beobachtete, angesprochen wurde. Der Mann gab den Tester heraus und erhielt ein Hausverbot. Der Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.

Ein 22-jähriger Fahrer eines landwirtschaftlichen Fahrzeuggespanns bestehend aus einer Zugmaschine der Marke John Deere und einem Gülleanhänger fuhr am Donnerstagabend gegen 22:32 Uhr auf der Landesstraße in Hinte und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ein 20-jähriger Mann aus dem Wangerland fuhr am Donnerstag zwischen 13:30 und 14:45 Uhr mit einem Auto der Marke BMW auf der Accumer Riege in Dornum. Bei einer Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ein 18-jähriger Mann aus Upgant-Schott fuhr am Donnerstag zwischen 18:07 und 19:15 Uhr mit einem E-Scooter auf der Kirchstraße in Upgant-Schott. Bei einer Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Schnelltest erhärtete diesen Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ein 24-jähriger Mann aus Aurich fuhr am Donnerstag gegen 18:57 Uhr mit einem Volkswagen Golf auf der Esenser Straße in Aurich. Bei einer Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Schnelltest erhärtete diesen Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

