Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: 20-Jähriger Autofahrer flüchtet vor Polizei

Krefeld (ots)

Am Freitag (23. Januar 2026) gegen 10 Uhr, sollte im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Krefeld auf der Hülser Straße kontrolliert werden. Trotz Anhaltesignale eines ihm hinterherfahrenden Streifenwagens, beschleunigte er seinen Opel Corsa, bevor er ihn nach circa 300 Metern auf dem Girmesdyk bis zum Stillstand abbremste und diesen fluchtartig verließ. Nach kurzer Verfolgung gelang es den Polizeibeamten den Flüchtigen zu stellen. Nach ersten Ermittlungen gehörten die Kennzeichen nicht zum Pkw sondern wurden im Vorfeld von einem anderen Auto gestohlen. Zudem war der 20-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es bestand außerdem der Verdacht, dass er das Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt hatte. Ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell