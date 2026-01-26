Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kriminalpolizei ermittelt wegen verletzter Person | Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Krefeld

Krefeld (ots)

Am Sonntag (25. Januar 2026) gegen 20 Uhr wurde ein Mann bisher ungeklärten Alters aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Lindenstraße mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Der Mann befindet sich weiterhin in Lebensgefahr. In der Wohnung befanden sich mehrere Personen. Wie es zu der Verletzung gekommen war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann kein dringender Tatverdacht gegen konkrete Personen begründet werden. Aus ermittlungstaktischen Gründen können gegenwärtig keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

