Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Ein Verletzter bei Unfall auf der Kreuzung von Untergath und Dießemer Bruch

Krefeld (ots)

Auf der Kreuzung von Untergath und Dießemer Bruch sind am Sonntag (25. Januar 2026) zwei Pkw miteinander kollidiert. Ein Mann wurde dabei verletzt.

Gegen 18:20 Uhr fuhr ein 27-Jähriger aus Krefeld in Begleitung zweier weiterer Männer mit seinem Pkw über den Dießemer Bruch in die Kreuzung ein, als sich von rechts über die Untergath der Pkw eines 38-Jährigen aus Bendorf näherte. Nach dem Zusammenstoß war ein Mann auf der Rückbank des Autos, das vom Dießemer Bruch gekommen war, eigeklemmt. Er wurde von der Feuerwehr befreit und kam ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung teilweise gesperrt. Die Polizei geht davon aus, dass einer der beiden Fahrer eine rote Ampel missachtet hat. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

(36)

