PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Auffahrunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Sonntag in Wittmund. Ein 45 Jahre alte Peugeot-Fahrer fuhr gegen 11.50 Uhr auf der Südumgehung in Fahrtrichtung Aurich. An einer roten Ampel vor ihm hielten zwei Fahrzeuge, die er zu spät erkannte. Der 45-Jährige fuhr auf. Der VW einer 66-jährigen Frau wurde durch den Aufprall auf den VW einer 38-Jährigen geschoben. Die 38-jährige VW-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 14:21

    POL-AUR: Aurich - Drei Verletzte bei Unfall

    Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Aurich - Drei Verletzte bei Unfall In Aurich sind am Sonntagabend drei Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Gegen 20.55 Uhr fuhr ein 19-jähriger Citroen-Fahrer auf der Großen Mühlenwallstraße in Richtung Leer hinter einem 54-jährigen VW-Fahrer. Als die Ampel auf Höhe der Kreuzung zum Fischteichweg nach einer Rotlichtphase wieder Grün zeigte, fuhr der ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 10:22

    POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 21.02.2026

    Aurich/Wittmund (ots) - Landkreis Aurich Verkehrsgeschehen Aurich - Nach Unfall geflüchtet Im Zeitraum von Donnerstagabend, ca. 22.30 Uhr, bis Freitagmorgen, ca. 06.20 Uhr, ist in der Hans-Böckler-Straße in Aurich der Außenspiegel eines geparkten Autos abgefahren worden. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren