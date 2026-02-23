POL-AUR: Wittmund - Auffahrunfall

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund

Zu einem Auffahrunfall kam es am Sonntag in Wittmund. Ein 45 Jahre alte Peugeot-Fahrer fuhr gegen 11.50 Uhr auf der Südumgehung in Fahrtrichtung Aurich. An einer roten Ampel vor ihm hielten zwei Fahrzeuge, die er zu spät erkannte. Der 45-Jährige fuhr auf. Der VW einer 66-jährigen Frau wurde durch den Aufprall auf den VW einer 38-Jährigen geschoben. Die 38-jährige VW-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

