Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Wittmund - Auffahrunfall
Landkreis Wittmund (ots)
Verkehrsgeschehen
Wittmund - Auffahrunfall
Zu einem Auffahrunfall kam es am Sonntag in Wittmund. Ein 45 Jahre alte Peugeot-Fahrer fuhr gegen 11.50 Uhr auf der Südumgehung in Fahrtrichtung Aurich. An einer roten Ampel vor ihm hielten zwei Fahrzeuge, die er zu spät erkannte. Der 45-Jährige fuhr auf. Der VW einer 66-jährigen Frau wurde durch den Aufprall auf den VW einer 38-Jährigen geschoben. Die 38-jährige VW-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell